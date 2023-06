Confesercenti Trani: "No ai saldi anticipati"

A causa delle condizioni climatiche alquanto incerte, questo inizio di stagione sembra essere iniziato solo da pochi giorni. Come imposto dal Governo centrale, i Saldi di fine stagione Estivi avranno inizio dalla prima settimana di Luglio. A difesa di una intera categoria ormai sotto ogni forma di maltrattamento, ed in qualità di Dirigente Fismo Confesercenti provinciale BAT avanzo la proposta alla Regione Puglia, al nostro Assessore alle attività produttive, di posticipare di 20 giorni, l'inizio della vendita promozionale. Queste date sono per noi un default generale. Molte aziende ci hanno spedito la merce mare solo da pochi giorni ed è inconcepibile che adesso dobbiamo svenderla rimettendoci anche i costi IVA e spedizioni. Certo che se il Governo non interviene con una manovra finanziaria nei confronti del Commercio al dettaglio il proseguo del 2023 sarà molto faticoso. L'unica categoria lasciata fuori da qualsiasi aiuto è stata solo quella delle Piccole e Medie Imprese.