Consiglio Comunale: non c'è numero legale, saltata la conferenza dei capogruppo consiliari

Per mancanza del numero legale, è 'saltata' questa mattina la conferenza dei capogruppo consiliari convocata a Palazzo di Città dal presidente del consiglio comunale Giacomo Marinaro per le determinazioni in vista della prossima seduta della massima assise cittadina.Per la maggioranza di centro sinistra erano infatti presenti solo i consiglieri Morollo e Biancolillo, mentre per l'opposizione di centro destra erano presenti Di Leo, De Toma, Cozzoli e Palumbo.La seduta non si è tenuta per la mancanza del numero di presenze necessarie, soprattutto nelle file dei gruppi di maggioranza, nonostante si trattasse di una convocazione importante.È probabile che il consiglio comunale si tenga martedì 23 marzo prossimo, ma sarà il Presidente a dover comunicare la decisione per via telematica.