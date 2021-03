Consiglio Comunale: ritirato il provvedimento sulle "body cam"

Manca il fondamentale passaggio in Commissione Affari Istituzionali, e manca anche un allegato: del regolamento per l'utilizzo delle "bodycam" da parte del personale del Corpo di Polizia Locale se ne parlerà un'altra volta.E' stato infatti ritirato "in diretta", nel corso del Consiglio Comunale on line, il sesto punto all'ordine del giorno nel corso della seduta: il 5stelle Branà aveva evidenziato la mancanza di un allegato agli atti, ma è stato il consigliere della Lega, Giovanni Di Leo, a contestare la mancanza del "passaggio" in Commissione Affari Istituzionali: "Questa discussione non ha valenza" ha detto l'esponente dell'opposizione, spiegando che il provvedimento avrebbe dovuto essere portato prima in Commissione Affari Istituzionali e poi in consiglio comunale.E' stata chiesta la legittimità del provvedimento al Segretario Generale, che ha preso atto della pregiudiziale di Di Leo, per cui il Regolamento è stato ritirato. "Una brutta figura – ha commentato anche Tommaso Laurora, per Italia in Comune – per una maggioranza che presenta un argomento e poi lo ritira".Il Consiglio ha poi approvato i rimanenti punti all'ordine del giorno, in maggior parte debiti fuori bilancio.