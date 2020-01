Contest fotografico "Natale d’incanto": il vincitore è Giuseppe Amoruso

7 foto Natale d'incanto

Si è svolta, ieri 5 Gennaio 2020, la premiazione del Contest Fotografico "Natale d'Incanto TRANI 2019". L'evento, che rientra nell'ambito del cartellone tranese "Trani Ti Incanta Natale 2019", è stato organizzato da Trani 2.0, Trani Sociale e Festività e Tradizioni Tranesi, con il Patrocinio del Comune di Trani. Numerosi i partecipanti, nonostante il vento forte, che hanno assistito all'iniziativa; non è stato possibile, invece, svolgere lo spettacolo di fuoco nel piazzale della Villa Comunale a cura dei Draghi di Trani Tradizioni, sempre a causa delle condizioni meteo avverse.I presentatori della serata, nonché organizzatori dell'evento, sono stati Alessandro Petio, Luigi Natale e Francesco Fortunato: 3 ragazzi di appena 18 anni con tanta voglia di fare per la loro città. Un ringraziamento particolare è andato alla giuria del Contest Fotografico formata da un membro per ogni soggetto promotore: Alessandro Petio (Trani 2.0), Luigi Natale (Festività e Tradizioni Tranesi), Daniele Santoro (Trani Sociale) e Davide del Mastro (fotografo).Non è stato facile valutare gli scatti, perché ognuno di essi –ha affermato la giuria– ha mostrato un qualcosa di speciale della nostra città, addobbata a festa molto più degli altri anni. Come ricordato anche dal motto che l'Amministrazione Comunale ha utilizzato per questo Natale 2019/2020, "Una Volta È Natale!" Il nostro scopo è stato mostrare la bellezza della Città di Trani durante il periodo natalizio tramite scatti fotografici e, tale obiettivo, è stato pienamente raggiunto.Il vincitore di questa prima edizione del Contest "Natale d'Incanto TRANI 2019" è stato Giuseppe Amoruso (foto in copertina) con 59/60 punti totali. Il sig. Amoruso ha dichiarato di essere piacevolmente sorpreso dal fatto che, ragazzi così giovani e attenti alla propria città, siano titolari di pagine social con migliaia di followers.A seguire Domenico Casa di Bari (2^posto con 53 punti) e Mario Tedeschi (3^ posto con 50 punti). Sono state inoltre premiate le prime 10 foto in gara con un attestato di partecipazione: tali fotografie saranno pubblicate sulla pagina Ufficiale "Città di Trani" e sulle pagine di tutti i soggetti promotori dell'iniziativa.L'evento è stato accompagnato anche da una piccola mostra curata dall'artista Antonello de Facendis, sempre all'interno dello Chalet della Villa Comunale. Si ringrazia quanti sono intervenuti nonostante le avverse condizioni meteo e tutti coloro che hanno collaborato per lo svolgimento dell'iniziativa, nonché gli sponsor promotori.