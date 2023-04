Continua al Polo Museale la mostra Tempo senza tempo

Continua ancora con successo la mostra fotografica ideata dalla Fondazione S.E.C.A. "Tempo Senza Tempo – Scenari Olivettiani" dedicata alla straordinaria storia della "Ing. C. Olivetti & C." in cui oltre 35 scatti in bianco e nero raccontano la storia dell'azienda italiana che si è distinta sin dai primi del '900.Attraverso le immagini si racconta il pensiero del tutto originale e insolito di Adriano Olivetti, in cui l'attività di un'impresa non doveva assicurare solo buoni profitti, ma anche realizzare lo sviluppo sociale, culturale e umano di chi ci lavorava, rispettando ogni individualità, talento e aspirazione. Il celebre imprenditore italiano riuscì a creare nel secondo dopoguerra italiano un'esperienza di fabbrica unica al mondo: l'intento era creare un equilibrio tra solidarietà sociale e profitto, creando le condizioni di benessere materiale e spirituale per il lavoratore.In mostra la leggendaria Lettera 22, disegnata da Marcello Nizzoli nel 1950 nelle quattro colorazioni originali e la preziosa M1 di Camillo Olivetti. La mostra sarà fruibile fino al 2 Maggio la mattina dalle 9:30 alle 13:30 e il pomeriggio dalle 16 alle 19 con ingresso libero nella Corte del Polo Museale di Trani – Museo della macchina per scrivere.Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it.