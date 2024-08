Conto alla rovescia per Partenope Suite a Palazzo Beltrani

Un'esperienza musicale unica e avvolgente attende il pubblico di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani il prossimo Ferragosto, con il debutto assoluto del progetto "Partenope Suite", concepito dal talentuoso M° Antonio Palazzo, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra. Con una formazione accademica di prestigio, Palazzo ha percorso un cammino artistico ricco spaziando dallo studio dell'organo e della composizione organistica alla musica jazz fino alla direzione d'orchestra. Oggi, il suo impegno come docente di Composizione e Arrangiamento pop-rock nei conservatori di Pescara, Messina e Cosenza, riflette il suo desiderio di condividere la sua vasta conoscenza e di ispirare nuove generazioni di musicisti.«Sarà una serata di celebrazione della grande tradizione della melodia italiana per eccellenza: la canzone napoletana – sottolinea lo stesso M° Palazzo. In compagnia di un ensemble composto da eccellenti musicisti pugliesi, come Gianni Iorio al bandoneón, Gianluca Aceto al basso, Pasquale Angelini alla batteria, Michele Ciavarella alle percussioni e la vellutata voce di Badrya Razem, una delle interpreti più promettenti del panorama musicale contemporaneo. Questo progetto promette di condurre il pubblico in un viaggio emozionale senza precedenti».Al centro dell'evento speciale e fuori programma di Palazzo Beltrani un repertorio che spazia dai brani storici della canzone partenopea, come "Nun è peccato", "Era de Maggio", "Dicitencello vuje", "Nuttata e Sentimento", e "Tu si 'na cosa grande", fino a vere e proprie icone, da "Tu vuo' fa l'americano" a brani più contemporanei come "A me piace 'o blues", "Yes I know my way", "Caruso", e molti altri. Con una cura maniacale per il dettaglio, l'esecuzione omaggerà i grandi classici della canzone napoletana, celebrando una tradizione che ha saputo valicare i confini nazionali e le epoche, scolpendosi nella memoria collettiva di almeno tre generazioni.La canzone napoletana ha un'anima popolare che la distingue: origina nell'Ottocento, affonda le radici nel quotidiano, nelle strade e nelle piazze, rappresentando il nostro primo vero genere "pop". Attraversando la Seconda Guerra Mondiale e l'influenza del jazz americano, Napoli ha saputo reinterpretare e innovare, dando vita a una miriade di nuove declinazioni musicali. Da Renato Carosone in poi, la città ha dimostrato una straordinaria attitudine all'ibridazione che continua a caratterizzarne l'estetica artistica.Il concerto si preannuncia come un evento emozionante, dove passato e presente si fondono in un abbraccio ideale, dando nuova vita alla tradizione con interessanti nuovi arrangiamenti. Un'occasione imperdibile per gli appassionati e gli intenditori, ma anche per chi voglia godere di un giorno di festa, il Ferragosto, per celebrare la musica napoletana d'autore, simbolo di italianità nel mondo.L'interprete italo-algerina Badrya Razem ben armonizza il sapere musicale partenopeo con la sua vocalità mediterranea: e così la canzone diventa racconto, esperienza, molto di più che un semplice tributo. Badrya è nota per la sua versatilità e per la ricerca di nuove sonorità che evidenziano le sue radici arabe. Con una formazione che abbraccia il canto jazz e lirico, ha collaborato con rinomate orchestre e artisti, portando una qualità unica alla sua espressione musicale.L'appuntamento è per il 15 agosto a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani (porta ore 20:30 - inizio ore 21:00) per vivere questa straordinaria esperienza musicale, in cui la canzone napoletana, con la sua anima popolare e la sua storia che attraversa secoli di evoluzione culturale, sarà protagonista.Poltronissima (posto riservato da scegliere su pianta) 25,00 euro; Posto unico (non numerato): 20,00 euro; Ridotto per over 65 e minori 15,00 euro. I biglietti possono essere acquistati con Carta docente, Carta della Cultura Giovani e del Merito al botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto tutti i giorni, dalle 16,00 alle 20,00, in via Beltrani 51 a Trani (BT).Il biglietto per il concerto "Partenope Suite" è disponibile on line al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/partenope-suite/239311Per acquistare i biglietti di tutta la programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/venue/terrazza-davide-santorsola/517230061La brochure con tutti gli appuntamenti è scaricabile al seguente link: https://www.flipsnack.com/675AA577C6F/stagione-artistica-2024.htmlLa programmazione artistica di Palazzo delle Arti Beltrani, contenitore culturale polifunzionale della città di Trani, gode della media partner di Radio Selene ed è stata realizzata dall'Associazione delle Arti con il sostegno della Città di Trani, il patrocinio del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi, l'intervento della Regione Puglia, il PACT Polo Arti Cultura Turismo della Regione, Piano straordinario 2022 "Custodiamo la Cultura in Puglia" - Fondo speciale Cultura e Patrimonio culturale L.R. 40/2016, art.15, comma 3 e il Teatro Pubblico Pugliese.Tutti gli spettacoli iniziano alle ore 21.00, porta alle 20.30. Per info: 0883.50.00.44 e www.palazzodelleartibeltrani.itM° Antonio Palazzo, pianista, arrangiatore e direttore d'orchestra. Nato a Martina Franca (Ta) il 28-11-1965, Antonio Palazzo si è diplomato in Organo e Composizione Organistica sotto la guida della P.ssa M. Quarta presso il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari e sotto la guida del M° N. Germinario presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Inoltre, è diplomato in Musica Jazz presso lo stesso conservatorio. Ha studiato Direzione d'Orchestra con i maestri N. Samale e Ennio Nicotra e oggi è docente di Composizione e Arrangiamento Pop-Rock presso il Conservatorio di Musica "L. D'Annunzio" di Pescara e presso il Conservatorio di Musica "A. Corelli" di Messina e "S. Giacomantonio" di Cosenza.Badrya Razem ha iniziato a studiare pianoforte classico e ha conseguito diplomi in Canto Jazz e Canto Lirico. La sua carriera è decollata nel 2014 con una tournée in Germania e Polonia e si è distinta al "Concorso del 2 Agosto" a Bologna. Nel 2018 ha mescolato Jazz ed elettronica a Bari in Jazz e ha collaborato con il Duni Jazz Choir e l'Orchestra ICO della Magna Grecia, esibendosi in vari teatri italiani e all'estero. Ha collaborato con artisti come Nate James e Fabrizio Bosso ed è docente di Canto Jazz in diversi conservatori. Nel 2024 ha vinto il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di Musica di Lugano e si esibirà al Festival Jazz di Ascona e a Montecarlo, consolidando il suo prestigio nel panorama musicale internazionale.Gianni Iorio, nato a Foggia nel 1972, è un virtuoso pianista e bandoneonista, noto per la sua brillante attività concertistica. Ha suonato in prestigiosi teatri e festival internazionali ed è stato definito uno dei più grandi bandoneonisti d'Europa. Ha collaborato con artisti di fama mondiale e attualmente insegna Musiche tradizionali ad indirizzo Bandoneón presso il Conservatorio "A. Casella" di L'Aquila.Gianluca Aceto, nato a Bari nel 1987, è un musicista con una profonda passione per il jazz. Diplomato con il massimo dei voti, ha collaborato con nomi illustri della musica e ha partecipato a numerosi festival, esibendosi con artisti internazionali come Mike Stern e Dhafer Youssef.Pasquale Angelini, originario di Martina Franca (TA), ha lavorato con importanti nomi della musica italiana e internazionale, collaborando con diversi artisti nei campi musicale e teatrale. La sua versatilità lo ha portato a suonare in molteplici contesti, dal jazz al pop.Michele Ciavarella, studente di batteria e percussioni con artisti di fama, ha condiviso il palco con numerosi musicisti di alto profilo. La sua esperienza varia dal jazz alla musica popolare, portando una ricca varietà di suoni al progetto.