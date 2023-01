Controlli a tappeto della Polizia di Stato nel centro storico di Trani

Nella serata di ieri, a Trani sono stati effettuati, nell'ambito del servizi straordinari di controllo del territorio "Alto impatto", una serie di controlli a persone e mezzi allo scopo di individuare, identificare, quel gruppi di giovani spesso minori, che nell'ultimo periodo hanno posto in essere comportamenti rilevanti dal punto di vista della sicurezza urbana.Il servizio coordinato ha visto la presenza di due pattuglie del reparto Prevenzione crimine di Bari, due pattuglie civetta del Commissariato di P.S. di Trani e l'ausilio della Volante di turno per un totale di 3 pattuglie. Sono state controllate la Villa Comunale di Piazza Plebiscito, la via San Giorgio, P.zza Libertà, Via Bovio, Piazza Longobardi, Piazza Teatro, zona Porto, Via Lagalante, praticamente tutte quelle zone e vie della città, luogo abituale di incontro di giovani e spesso oggetto di segnalazione da parte dei cittadini per rumori molesti, uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, danneggiamenti.Sono stati effettuati durante il turno numerosi posti di controllo nelle zone centrali più trafficate. Sono stati controllate 94 persone (15 con precedenti penali), nr.29 veicoli fermati e controllati, nr.2 contestazioni al C.d.S.con sequestro e fermo amministrativo del mezzo.