Controlli anti-covid, a Trani situazione tranquilla nei luoghi della movida

Controlli rigorosi della Polizia locale per la corretta osservanza delle misure anti Covid sono iniziati ieri in vista del nuovo fine settimana.Dopo la firma dell'ordinanza che fissa nuove in merito all'apertura e alla chiusura delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, pasticcerie, gelaterie e ristoranti) e delle attività di somministrazione di alimenti e bevande per mezzo di distributori automatici H24, la Polizia locale ieri sera è scesa nuovamente per strada per sanzionare eventuali trasgressioni.Gli agenti hanno attraversato le principali zone della movida, dalle vie del centro all'area portuale. Situazione tranquilla, in particolare, nella "stradina" della movida, in via Lagalante. In vico Corte Canina sono state sanzionate tre auto per violazione del codice stradale. Gli esercizi commerciali hanno invece rispettato le nuove normative dopo il duro provvedimento di chiusura per cinque giorni ai danni di un american bar nella zona nord di Trani. I controlli proseguiranno anche stasera e domani.In una fase particolarmente delicata dal punto di vista dell'andamento dei contagi, si richiama dunque ancora una volta il senso di responsabilità e la collaborazione da parte dei cittadini al fine di evitare assembramenti e mantenere il distanziamento interpersonale.