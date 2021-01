Controlli antidroga e perquisizioni nella zona nord di Trani

Nel pomeriggio di mercoledì 20 gennaio, la Polizia di Stato, coadiuvata dalle unità cinofile, ha effettuato delle perquisizioni all'interno di alcuni immobili finalizzati al rinvenimento di sostanze stupefacenti.I controlli si sono concentrati nella zona nord di Trani, in particolare tra via Andria e via Superga. L'operazione ha visto un massiccio dispiego di agenti tanto da attirare l'attenzione di passanti e curiosi. Ulteriori dettagli dell'operazione saranno forniti in seguito.