Controlli della Polizia di Stato nei locali e per le vie del centro

Anche durante la settimana uscente, su disposizione del Questore di Barletta Andria Trani, Pellicone, sono stati organizzati specifici servizi di controllo del territorio nell'area Trani Bisceglie.L'intensificazione dei controlli è finalizzata a dare ai cittadini una maggiore percezione della sicurezza ed un segnale di legalità, viene assicurata con l'impiego congiunto di pattuglie del locale Commissariato e del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale" con la cooperazione della Polizia locale di Trani e Bisceglie.I servizi sono finalizzati soprattutto ad arginare alcuni episodi che si sono registrati di recente che hanno riguardato aggressioni, atti di bullismo e reati predatori ai danni di minori da parte di coetanei; operare in sinergia e concentrare il dispositivo in alcune aree della città ha come fine precipuo quello di incrementare la percezione di sicurezza della gente e prevenire e reprimere forme di illegalità diffusa ma anche comportamenti prevaricatori, specie con riguardo a atti di bullismo e maleducazione contro persone indifese.Nella serata di mercoledì sono stati predisposi servizi a Trani, che si sono concentrati soprattutto nelle vie del centro e in quelle aree dove sono presenti attività commerciali e locali frequentati da giovani avventori specie nelle ore notturne. In tutto sono stati identificati più di duecento persone e cinquanta veicoli controllati.Analoghi servizi sono stati effettuati nella giornata di giovedì mattina nell'area di Bisceglie qui sono stati predisposti diversi posti di controllo nel corso dei quali sono state identificate nr. 110 persone e nr. 54 veicoli. I controlli hanno riguardato inoltre numerosi pregiudicati sottoposti a restrizioni.Nel corso dei due servizi particolare attenzione è stata riservata alla osservanza delle norme di comportamento previste dal codice della strada. Dieci in tutto le contravvenzioni agli automobilisti indisciplinati sei dei quali per violazione di norme attinenti la documentazione necessaria per la circolazione.