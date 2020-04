Coop Master, da oggi attivo anche a Trani il servizio di spesa a domicilio

4 foto Coop Master, spesa a domicilio

A 8 mesi dal lancio nella città di Bari, e la recente partenza nella città di Barletta, il servizio spesa a domicilio dei supermercati Coop Master gestito dall'azienda Tatò Paride Spa arriva anche nel Comune di Trani dal 22 aprile. Il servizio consente alla cittadinanza di poter prenotare la propria spesa, navigando nel fornitissimo E-Commerce, e scegliere data ed ora di consegna presso il proprio domicilio.La spesa potrà essere effettuata non solo tramite il portale e-commerce (coopmasterpuglia.it) ma anche attraverso la comoda App Coop Master Spesa on line (disponibile per Ios e Android) o telefonando al numero 3456030207 al quale risponderà un operatore che provvederà a prendere in carico l'ordine. Il servizio, in questa fase di lancio, è totalmente gratuito e prevede soltanto un ordine minimo di 25€. Le modalità di pagamento attive sono: anticipata con carta di credito o direttamente alla consegna con carta/bancomat o contanti.L'assortimento a disposizione supera le 7.000 referenze e prevede ovviamente, oltre alle principali marche, anche tutte le linee di prodotti a marchio Coop. Sono inoltre presenti ed evidenziate le medesime offerte del volantino Coop Master in corso e, salvando la propria Coop Card, si accumuleranno anche i punti delle Collection attive. Il delivery viene effettuato con mezzi refrigerati in grado di preservare la catena del fresco e del freddo fino al piano del cliente e tutte le attività di preparazione sono affidate a personale preparato e dedicato esclusivamente al servizio.La consegna a domicilio si affianca al già attivo servizio di Prenota&Ritira che consente in alternativa, di prenotare on line la spesa e ritirarla già pronta nel punto vendita ed all'ora prescelta.Non resta a questo punto che invitare la clientela a provare il servizio augurandovi Buona Spesa!