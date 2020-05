Coronavirus a Trani, crolla la curva dei contagi: tre nuovi guariti

Un crollo inesorabile, quanto auspicato, della curva del contagio a Trani. Ottime notizie per la città di Trani con ben tre nuovi casi che hanno lasciato alle loro spalle il Coronavirus. I tre si aggiungono ai quattro già negativizzati e annunciati nei giorni scorsi. Sette persone, dunque, sono ormai guarite e questo è un buon segnale. Tuttavia, l'ottimismo non deve far dimenticare l'importanza del rispetto delle regole e delle limitazioni alla vita sociale ancora oggi in vigore.Ma torniamo ai numeri. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in città sono stati registrati 30 casi complessivamente: di questi sei sono deceduti e ci sono ancora diciassette casi attivi (15 in isolamento domiciliare e 2 ricoverati in ospedale) di cui alcuni in fase di negativizzazione ed altri ancora positivi. Insomma, una strada ancora lunga che ora, però, appare finalmente in discesa. I dati attualmente positivi, però, non devono far abbassare la guardia ai cittadini, anche perché in città si attende una nuova ondata di rientri dal Nord. L'auspicio, inoltre, è che dal 18 maggio tutta riparta nel rispetto delle regole per non vanificare i risultati ottenuti fino ad oggi.