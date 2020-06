Coronavirus, altri due guariti tranesi: ne resta solo uno in fase di negativizzazione

Continua a crescere la lista dei guariti da Covid-19 a Trani. In quest'ultime ore si è avuta l'ufficialità della guarigione dei due dottori di Trani, risultati positivi al tampone nei mesi scorsi.I loro casi avevano fatto parecchio rumore in città essendo entrambi molto conosciuti ma fortunatamente ora sono definitivamente fuori dal tunnel del Coronavirus. Dati che fanno ben sperare ed in linea col trend regionale: nella giornata di ieri, infatti, in Puglia non si sono registrati nuovi casi positivi.In città rimane, così, un solo un paziente in fase di negativizzazione.