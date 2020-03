Coronavirus, Bottaro rassicura: «Non ci sono nuovi contagi in città»

Social Video 4 minuti Amedeo Bottaro

«Non si sono registrati nuovi contagi nella città». Con questa notizia il sindaco di Trani ha rassicurato i cittadini. Con un nuovo video pubblicato sulla sua pagina Facebook, Amedeo Bottaro ha invitato i cittadini a non accalcarsi a Palazzo di città per richiedere i buoni previsti dal Governo. «Ci stiamo organizzando - ha spiegato - per la distribuzione di questi buoni. Il sistema di erogazione sarà reso pubblico nei prossimi giorni. Stiamo strutturando un'organizzazione che possa procedere alla gestione di questa fase di emergenza attraverso una procedura che sarà il più trasparente possibile». Il primo cittadino ha annunciato anche che chiederà alle associazioni del territorio di procedere alla distribuzione di prodotti alimentari, e non solo, a chi ne ha più bisogno.Per quanto riguarda il Fitto Casa «la prossima settimana saremo in grado di erogare il contributo», ha chiarito Bottaro.