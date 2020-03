Coronavirus, consegne a domicilio con il programma SmartDuc del Comune di Trani

Fai consegne a domicilio? Aderisci gratuitamente anche tu alla campagna promossa da SmartDuc Trani e chiedi di essere inserito nell'elenco dei commercianti che svolgono questo servizio, solo per quanto riguarda il settore alimentare e somministrazione.Di fatto un elenco a disposizione di tutti i cittadini di tutte le attività commerciali che fanno consegna a domicilio: è quello che, da oggi e per tutta la durata dell'emergenza Coronavirus, SmartDuc Trani raccoglierà (aggiornandolo costantemente) e pubblicherà sul proprio sito e sulla propria pagina ufficiale Facebook.Dunque, i consumatori possono ordinare dal proprio Smartphone/PC per ricevere a casa propria quanto richiesto rivolgendosi al proprio commerciante di fiducia e, nello stesso tempo, riducendo al minimo gli spostamenti e i contatti personali. Con l'obiettivo di rispettare il Decreto del Governo.Come aderire? I commercianti che desiderino partecipare all'iniziativa possono inviare una mail a info.trani@smartduc.it indicando:- nome e indirizzo dell'attività commerciale;- canale attraverso cui il cliente può effettuare l'ordine: ad esempio numero di telefono, servizio chat su Whatsapp o Messenger FB, pagina Facebook o altro canale social (come Instagram);- eventuali costi di consegna;- raggio km di consegna (se solo in determinate zone delle città o in tutta la città).