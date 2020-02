Coronavirus, il Comune di Trani mette a disposizione un indirizzo email per chi rientra dal Nord

Il Comune di Trani, a seguito delle disposizioni regionali in materia di prevenzione Covid-19, ha messo a disposizione un indirizzo mail (protezionecivile@comune.trani.bt.it) per consentire la comunicazione dei propri dati a chi rientra in Puglia proveniente da Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e che vi abbia soggiornato negli ultimi 14 giorni.Si ricorda che tale comunicazione va comunque fatta al medico di base o in mancanza, al servizio igiene e sanità pubblica della ASL BAT al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza sanitaria. La comunicazione dell'indirizzo mail di contatto comunale è stata inviata anche a titolari di attività ricettive, ad operatori turistici ed alle associazioni di categoria censite. Tutte le informazioni sono comunque disponibili ed acquisibili sulla pagina Facebook della Città di Trani.