Coronavirus, l'anomala storia della 19enne tranese già tornata a casa

E' stata dimessa poco fa dall'ospedale di Bisceglie ed è finalmente tornata a casa. Stiamo parlando della diciannovenne di Trani che nei giorni scorsi era risultata positiva al tampone per Covid-19 dopo che si era recata nel nosocomio biscegliese lo scorso 5 aprile per problemi personali di salute e ricoverata nel reparto di Medicina generale, dopo esser risultata negativa ad un primo tampone.La "triste" scoperta della sua presunta positività al virus era avvenuta qualche ora prima di essere dimessa: il giorno 14 sottoposta ai controlli era risultata positiva nonostante non presentasse alcun sintomo. Il suo ricovero è stato, così, prolungato fino ad oggi quando la diciannovenne, sottoposta nei due giorni successivi a due nuovi tamponi è risultata in entrambi i casi negativa.Che si sia trattato di errore umano o di analisi sbagliata, alla famiglia in questo momento interessa poco, si tratta solo di una brutta avventura a lieto fine: la ragazza è così potuta ritornare a Trani e riabbracciare i suoi cari.