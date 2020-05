Coronavirus, Loconte e Tolomeo chiedono la proroga dei buoni spesa comunali

Riceviamo e pubblichiamo la richiesta ufficiale inviata al Comune di Trani a firma del consigliere Giovanni Loconte.Il sottoscritto Avv. Giovanni Loconte, consigliere comunale, anche in nome e per conto della consigliera Tiziana Tolomeo;- Il protrarsi dell'emergenza e la conseguente situazione di fragilità persistente nelle famiglie della nostra comunità cittadina;- Gli inspiegabili ed enormi ritardi nella gestione, istruttoria ed erogazione dei buoni spesa, in deroga a quanto previsto nel disciplinare in oggetto.la proroga per l'utilizzo dei buoni spesa già erogati ed in fase di erogazione fino al 30.06.2020, con proroga dei termini di rendicontazione per i commercianti aderenti al 31.07.2020, ovvero, per questi ultimi, anche con una rendicontazione precedente e parziale allo scopo di non prolungare troppo i tempi del pagamento.Certi dell'accoglimento della presente, porgiamo distinti saluti.