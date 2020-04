Coronavirus: prorogate fino al 3 maggio le chiusure di ville, parchi, impianti sportivi e h24

Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha firmato un'ordinanza sindacale (la 21/2020) con cui si determina la prosecuzione degli effetti delle precedenti ordinanze sindacali firmate durante l'emergenza covid fino alla data del 3 maggio.Il provvedimento riguarda la chiusura del cimitero, la chiusura della villa comunale, di villa Bini, della darsena comunale, della lega navale, della biblioteca comunale, del centro polivalente per anziani di villa Guastamacchia, delle palestre scolastiche, del palazzetto dello sport, della tensostruttura di via Superga, dello stadio comunale e di ogni altro impianto sportivo di quartiere, dell'info point di piazza Trieste, la chiusura dell'accesso al pubblico di negozi di cibi e bevande con apparecchi automatici self service h 24, il divieto di esposizione della merce al di fuori degli esercizi commerciali, la riduzione del servizio di trasporto pubblico locale.