Coronavirus: rientrano 4 studenti tranesi dalla Spagna, per loro quarantena obbligatoria

Dovevano essere in Spagna a vivere una delle loro prime avventure e invece tra qualche ora si ritroveranno chiusi nelle camerette delle loro case, in isolamento. Finisce così, prima del previsto, il sogno Intercultura per cinque studenti pugliesi, quattro del liceo De Sanctis di Trani ed uno di Andria. Vista l'attuale emergenza del Covid-19, il governo spagnolo ha deciso di far rientrare in Italia i cinque ragazzi. Questa notte arriveranno in Puglia e saranno le Forze di Polizia ad accompagnarli nelle loro abitazioni.I cinque dovranno affrontare 14 giorni di quarantena obbligatoria, nel totale isolamento delle loro camere da letto. Qualora non dispongano di una camera tutta per loro, l'intera famiglia sarà costretta ad affrontare il periodo di quarantena. La situazione sarà monitorata costantemente, non solo dalle Forze di Polizia, ma anche dai medici che controlleranno lo stato di salute dei ragazzi e delle loro famiglie. Da domani dovranno fare i conti con la nuova realtà locale e con le lezioni scolastiche online.