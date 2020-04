Coronavirus, sul conto corrente comunale versati oltre 22mila euro

Social Video 3 minuti Coronavirus, donazione di DPI al Comando della Polizia Locale di Trani

In queste settimane davvero difficili abbiamo ricevuto il sostegno e l'incoraggiamento di tantissimi cittadini che non smetterò mai di ringraziare. Sul conto corrente comunale dedicato all'emergenza è stata versata una somma complessiva di 22.350 euro, un risultato che va oltre ogni più rosea aspettativa e che dimostra la straordinaria generosità del nostro popolo.Non solo: continuiamo a ricevere preziose donazioni di DPI per i nostri agenti di Polizia Locale e per i nostri volontari impegnati da oltre un mese per strada. L'elenco dei donatori è lunghissimo, la qual cosa mi riempie il cuore di gioia. Questa mattina è stato consegnato in Comando un altro quantitativo di dispositivi di protezione offerto dalla Farmacia Mininni Jannuzzi.Ringrazio Pasquale Mininni Jannuzzi soprattutto per le belle parole spese nei nostri confronti. La nostra macchina anche oggi è in piena attività con oltre 10 associazioni impegnate nella consegna di pacchi spesa a famiglie segnalate dai Servizi Sociali, nella distribuzione a 12 Caritas parrocchiali di generi alimentari e generi di prima necessità (tutti acquistati con fondi comunali) e nella distribuzione di quasi 50 dispositivi (tablet+PC) a beneficio del Circolo Didattico Mons Petronelli Trani e Scuola Media Gen. E. Baldassarre Trani per migliorare i processi di didattica a distanza. A tutte le scuole abbiamo comunicato di essere disponibili alla consegna domiciliare agli studenti dei libri presenti negli Istituti, altra iniziativa della quale ci faremo carico molto volentieri.