Corsaro Fest, Legambiente: «Nessuna censura dalla Asl per il festival metal»

Al fine di ricostruire la realtà storica di quanto accaduto in relazione all'evento "Corsaro Fest" presso i giardini ASL-BT dell'ospedaletto di Trani ed oggetto di travisazioni da parte delle organi di stampa, gli organizzatori sono a precisare quanto segue. L'evento si colloca quale follow up progettuale del progetto "Scuola Corsara" che ha consentito di accedere a finanziamenti posti a disposizione della comunità come della ASL per avviare iniziative socialmente utili tra cui l'attivazione del "Caffè Corsaro" con inserimento lavorativo degli utenti del Dipartimento di Salute Mentale, piani educativi individualizzati e attività di alternanza scuola lavoro rivolti ai ragazzi fragili dell'indirizzo alberghiero dell'IISS A.Moro di Trani.In tale ottica si smentisce la circostanza che la ASL abbia mai impedito o censurato l'evento musicale previsto per il giorno 27/01/2023 essendo piuttosto intervenuta una scelta responsabile da parte degli organizzatori per evitare una distorsione mediatica e strumentalizzazione di una iniziativa invece pianificata in una logica di continuità con la finalità progettuale indirizzata ad intercettare soggetti fragili onde consentire di esprimere il disagio esistenziale giovanile utilizzando la libera espressione artistica e musicale quale strumento per favorire l'avvicinamento ai servizi di salute mentale e il superamento di qualsivoglia diffidenza e pregiudizioIl progetto "Scuola Corsara", di cui il "Corsaro Fest" risultava una connaturata appendice ha visto il diretto coinvolgimento della ASL che attraverso il DSM-BT, ha attivato buone pratiche in ambito educativo, di inclusione, di sostenibilità ambientale e di sperimentazione di sinergie tra enti pubblici ed enti del terzo settore ottenendo specifici e apprezzati riconoscimenti a livello nazionale, tra cui:a) premio "Vivere a Spreco 0" (Bologna, novembre 2022)b) riconoscimento da parte del Forum nazionale Diseguaglianze Diversitàquale caso studio nel rapporto "Patti Educativi Territoriali e percorsiabilitanti" (Roma, dicembre 2021)c) modello di buona pratica "Educazione Civica e Sostenibilita: InsegnareLo Sviluppo Sostenibile", promossa da Tuttoscuola e fondazione Barilla,presentata alla formazione nazionale per docenti (Febbraio 2021)d) modello di buona pratica al Primo Convegno Internazionale sul ServiceLearning, (Lucca, maggio 2019).Le attività programmate la scorsa settimana si collocano in un percorso avviato sin dal 2016, promosso da Impresa Sociale "Con I Bambini" con capofila Legambiente che vincitrice del Bando Adolescenza ha ottenuto finanziamenti di origine privata, di cui circa 80.000 euro sono stati devoluti per la ristrutturazione del "Caffè Corsaro", un bene pubblico di proprietà ASL, tassello fondamentale della rigenerazione e restituzione alla città dell'area verde e dei giardini dell' Ex Ospedaletto.