Corsi di inglese per intercettare al meglio i flussi turistici presenti a Trani: il progetto candidato al "terzo bando Duc"

L'amministrazione comunale si candida al "terzo bando Duc" con un progetto di 125mila euro, finanziato con una quota di contributo regionale pari ad € 100.000,00 ed una quota di cofinanziamento comunale pari 25.000,00 euro quale quota parte del budget totale di progetto e per la realizzazione delle attività previste.Com'è noto il Comune di Trani ha costituito già dal 2018 il Distretto Urbano del commercio di Trani con le Associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale individuate in Confcommercio Puglia e Confesercenti Puglia.Il progetto candidato al "terzo bando Duc" ha come obiettivo la realizzazione di benefici diretti agli operatori commerciali attraverso: interventi volti alla realizzazione di servizi comuni con modalità digitali; azioni di promozione, di marketing, di formazione linguistica e di outfit. Una proposta con la quale si intende stimolare i processi di innovazione nel settore del commercio locale, attraverso il consolidamento delle iniziative già attuate nell'ambito dei precedenti bandi e nello specifico: la promozione e marketing del Duc con una campagna social media che implementi una strategia di Content Marketing dedicata sia al rafforzamento della brand identity del Duc di Trani, sia ad incrementare il traffico web sulla piattaforma SmartDuc.Inoltre sarà prevista una formazione linguistica rivolte esclusivamente agli operatori commerciali: l'Associazione del Distretto Urbano del Commercio di Trani realizzerà un corso di lingua inglese, per gli operatori commerciali con corsi, che saranno gratuiti, dedicati principalmente a formare gli operatori rispetto alle dinamiche commerciali inerenti l'ambito turistico. In questo senso, la lingua selezionata ha lo scopo di approfondire le conoscenze linguistiche, da quelle di base a quelle superiori per intercettare al meglio i flussi turistici presenti a Trani.