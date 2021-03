Covid, aumentano i contagi a Trani: 177 positivi

È pari a 177 il dato aggiornato a martedì 23 marzo e diffuso dal Comune circa i contagi da Covid-19 a Trani. Un numero preoccupante considerato che solamente venerdì 19 il numero dei positivi era di 157. Ma ciò che preoccupa maggiormente è il numero dei ricoverati: ben 25. Del resto gli ospedali in Puglia sono nuovamente in affanno e per tale motivo nei giorni scorsi la Regione era stata costretta a bloccare i ricoveri non urgenti fino a Pasqua.