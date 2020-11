Covid, un caso nel bar Guendalina: positivo un dipendente già in isolamento

Locale chiuso per sanificazione

C'è anche un dipendente del bar Guendalina in corso Vittorio Emanuele a Trani tra i circa 130 casi positivi al covid annunciati questo pomeriggio dal sindaco Amedeo Bottaro. Ad annunciarlo è la stessa direzione con un post pubblico su Fb: "Si comunica che un dipendente è risultato positivo ma era già in isolamento. L'attività riaprirà dopo la sanificazione dei locali. Ci scusiamo per il disagio".