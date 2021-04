Criminalità a Trani, Italia in Comune: «Non possiamo lasciare che le istituzioni locali restino silenti e inoperose»

Continuano episodi incresciosi nella nostra città.Facciamo nostre le parole del Procuratore Nitti il quale evidenzia la «scarsa considerazione della capacità di reazione delle istituzioni».Il nostro precedente appello volto a creare la "Consulta sulla sicurezza in città" è rimasto ancora inascoltato ma gli episodi di microcriminalità, furti di auto, in appartamenti e nelle campagne, attentati al decoro urbano non si sono fermati.Per tale motivo, non possiamo lasciare che le istituzioni locali restino silenti ed inoperose di fronte a simili atti.Pertanto, rinnoviamo all'amministrazione della nostra città le nostre proposte già evidenziate e protocollate presso palazzo di città.