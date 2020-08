Criminalità nelle campagne, Piazzolla: «Clima di paura nel nostro territorio, il governo intervenga»

"Un altro pesante attacco nelle campagne del nostro territorio: bisogna intervenire con maggiori controlli, la criminalità purtroppo continua a fare il bello e cattivo tempo". Lo dichiara in una nota l'avv. Rossella Piazzolla, candidata alle Regionali 2020 con Raffaele Fitto presidente, a seguito del grave episodio avvenuto in contrada Zagaria, nelle campagne di Andria, nella notte tra venerdì 30 luglio e sabato 1° agosto. Criminali hanno tranciato circa cinque ettari di vitigno della varietà Italia e Regina, molto pregiate e dunque un bersaglio non indifferente per i malfattori. Il proprietario del fondo, un imprenditore di Barletta, ha subito danni per circa mezzo milione di euro: l'intero impianto e il sistema di irrigazione è stato distrutto."Questo grave atto criminoso - prosegue Piazzolla - ci insegna che l'attenzione sul fenomeno della criminalità nelle nostre campagne deve essere sempre alta. E' necessario che il Governo intervenga per sostenere il già grande lavoro che le Forze dell'Ordine svolgono quotidianamente per sgominare una rete criminale, purtroppo, molto vasta. Sono innumerevoli gli episodi di agricoltori danneggiati da questo folle fenomeno: negli ultimi mesi sono tanti gli operatori del settore che hanno denunciato furti e tentati assalti, sottolineando il clima di paura che si sta vivendo soprattutto nelle campagne del nord barese e della provincia di Bari; situazione che tende a peggiorare, poi, nel periodo precedente alla vendemmia, e in questo periodo dell'anno episodi di cronaca come quello avvenuto ad Andria rischiano di essere all'ordine del giorno.Gli agricoltori e le imprese hanno bisogno di sicurezza e tranquillità, perchè il lavoro quotidiano non deve essere vissuto con il timore per la propria incolumità e per i frutti della fatica quotidiana: che il Governo attenzioni questo fenomeno con idonee misure di prevenzione degli atti criminosi. In un periodo come questo, in cui le conseguenze del lockdown sono evidenti in tutti i settori dell'economia, il mondo agricolo non può permettersi di subire ulteriori assalti e danni ingenti al patrimonio di tanti operatori", conclude Piazzolla.