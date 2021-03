Crisi economica e covid, un incontro promosso dal Rotary Club di Trani

Martedì 16 marzo, promossa dal Rotary Club di Trani, presieduto dalla prof.ssa Angela Tannoia, si è svolta la serata in Interclub con RR CC.: Andria, Bari Sud, Barletta, Canosa, Cerignola, Jesi, Matera, Potenza, Rutigliano, Valle dell'Ofanto sul tema: Crisi economia e Covid. Sono intervenuti Gianvito Giannelli, Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università degli Studi di Bari e prossimo Governatore del Distretto Rotary 2120. Presenti, quali Autorità Rotariane, il Governatore nominato, Nicola Maria Auciello, i Past Governor Giuseppe Volpe e Sergio Sernia, il Segretario e il Prefetto Distrettuale, Lino Pignataro e Elisabetta Papagni, gli Assistenti del Governatore, Emanuela Termine e Vincenzo Metastasio, i Presidenti dei Club coinvolti, le Socie e i Soci.Interessantissimo e di cogente attualità l'argomento affrontato - in modalità on line con diretta streaming sulla pagina fb del Club di Trani - dal relatore con perizia accademica.Molti e pregevoli gli interventi dei numerosissimi rotariani e ospiti partecipanti, circa 100,tra i quali, quello del prof. Sabino Fortunato, Socio del Club di Trani, già Ordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Roma 3.Una serata in cui il Rotary Club di Trani ha inteso promuovere e realizzare un'azione di sensibilizzazione, su temi di attualità, che ha coinvolto anche una folta rappresentanza studentesca del Liceo Scientifico V.Vecchi.Sapientemente guidati nel percorso dal prof. Gianvito Giannelli, i partecipanti hanno avuto la preziosa opportunità di riflettere sulle possibili ragioni della gravissima crisi economica in atto, acuita dall'emergenza epidemiologica. Sono stati, quindi, prospettati i possibili scenari di superamento della stessa mediante quegli investimenti in istruzione, divario di genere, ambiente, riforme istituzionali e fiscali che il premier Draghi ha promesso di realizzare col suo Governo.