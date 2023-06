Cristiano Malgioglio, Uccio de Santis, Biagio Izzo: al Gota in arrivo un 'estate fantastica

Estate calda quella in arrivo al GOTA Restaurant & Events sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani, che sulla sua straordinaria terrazza sul mare propone un tris di artisti d'eccezione nel calendario dei week end di questo giugno sorprendente: tre cene spettacolo imperdibili, a cominciare da quella di venerdì 16 giugno con l'irresistibile e geniale comicità di Uccio De Santis, e nel fine settimana successivo appuntamento per tutti gli innamorati perduti sabato 24 giugno con lo strepitoso show di Cristiano Malgioglio, ed infine venerdì 30 giugno con lo spettacolo coinvolgente del noto attore Biagio Izzo.Si tratta di tre spettacoli che profumano di divertimento, di allegria e soprattutto di estate: la comicità di Uccio de Santis è ormai di casa per il nostro territorio, ma è sempre nuova ed esilarante; lo show di Cristiano Malgioglio (in collaborazione con Vito Diaferia Events) è fresco come una fetta d'anguria in una calda notte d'estate, e il cantante-paroliere è fra i più amati personaggi televisivi italiani, da anni il protagonista dell'estate con i singoli "Notte Perfetta", "Mi sono innamorato di tuo marito", "Danzando Danzando", "Dolce Amaro" e "Tutti Me Miran", per nominarne alcuni, e arriva a Trani con la sua ironia e la sua gioia travolgente per accompagnarci in questa calda estate piena di sole; e infine la serata in compagnia di Biagio Izzo, attore carico e deciso, con l'ironia di sempre e l'interpretazione magistrale sia in parti comiche che in quelle intense.Tutte queste serate propongono la formula della cena-spettacolo durante le quali il pubblico sarà coinvolto da show di ballo e musica, e sarà importante prenotare per tempo (info e prenotazioni 3509227015 – https://www.facebook.com/gotarestaurantbeachbar ).Negli ampi spazi del Gota Restaurant & Events sul lungomare Cristoforo Colombo a Trani si ha a disposizione con un'offerta che accomuna ristorazione ma anche bar per aperitivi e after dinner. Tra arredi di fascino e vista mozzafiato, mare e piscina, Gota propone una mixology di alta qualità, fra modernità e sapori di casa, dai grandi classici alle preparazioni più semplici pensate anche per una cerimonia importante, dal compleanno alla laurea, o il più esclusivo matrimonio, elegante, lussuoso, raffinato e curato in ogni dettaglio.