Da bellezza su Forbes a stolti imbrattatori : gioie e amarezze per la nostra Cattedrale

Mentre una delle più prestigiose riviste internazionali (Forbes, ne abbiamo scritto qui ) pubblicava l'immagine della nostra cattedrale come simbolo di bellezza attrattiva della Puglia e addirittura la cittadina di Trani come una delle meno colpite dalla pandemia grazie alla utilizzo di mascherine e al rispetto del distanziamento sociale, registriamo con amarezza l'ennesimo episodio di inciviltà e mancanza di rispetto di arte storia e cultura proprio all'ombra di dello stesso monumento.Sotto l'arco del campanile infatti campeggiano, probabilmente scritte con un pennarello, due iniziali, G+S, probabilmente di una coppia che volendosi dimostrare amore eterno ha dimostrato invece grande inciviltà e- ci sia consentito l'eccesso - stoltezza e stupidità. Se poi il messaggio non abbia nemmeno risvolti romantici poco ci importa.Quello che conta è che l'ignoranza trova sempre spazio anche dove abitano bellezza e cura del patrimonio - l'arco è stato appena restaurato - per cui non possiamo neanche dare giustificazioni, se ce ne potessero essere, con una situazione di degrado.Il degrado è semmai nella coscienza civica, e nel "sonno della ragione" che, come sempre, continua a generare "mostri", anche solo con un pennarello nero.