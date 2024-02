Da domani a Palazzo Beltrani a Trani una serie di incontri sul mondo delle relazioni con professionisti, terapeuti ed esperti

Precarietà dei rapporti interpersonali e deriva dei legami permeano il nostro tempo, declinandosi in varie situazioni problematiche e costellazioni psicopatologiche rispetto alle quali la nostra società ha, ancora più di prima, bisogno di decodifica e interpretazione, ma anche di "azioni" concrete.Comincia da domani, sabato 24 febbraio, un ciclo di tre appuntamenti con professionisti ed esperti che si occuperanno del complicato mondo delle "relazioni" e della loro importanza nella vita di ciascuno di noi. Uno spazio di confronto su alcuni temi per riuscire a leggere l'evoluzione dei legami e la crisi degli stessi nella società contemporanea, ridando voce al bisogno di relazioni sane.Dalle ore 18,00 a Palazzo delle Arti Beltrani a Trani sarà Liliana Bellavia ad inaugurare questo spazio, parlando del tema molto attuale della "Psicopatologia dei legami affettivi".I legami affettivi giocano un ruolo fondamentale nella costruzione e nello sviluppo della personalità di ogni individuo, sin dall'infanzia. Partendo dal concetto di "attaccamento", si indagheranno i "modelli operativi interni" alla base dei significati soggettivi che ciascun partner attribuisce alla relazione in atto e/o a quella desiderata. È in quest'ottica che possono essere lette ed analizzate le dinamiche relazionali positive, sane, e comprendere più profondamente quelle disfunzionali e tossiche.Liliana Bellavia, psicoterapeuta, psicologa forense, insegnante, da anni si occupa di prevenzione del rischio psicopatologico e del mondo emotivo dei bambini, pubblicando su riviste specialistiche per Armando Editore e Laterza. Attenta ai temi dell'epigenetica, ha partecipato negli ultimi anni a convegni di studio sul ruolo che l'ambiente gioca sui comportamenti e sul benessere delle persone.I prossimi appuntamenti accoglieranno l'antropologo Felice Di Lernia che sabato 9 marzo parlerà de "La trappola del patriarcato" (si consiglia di prenotarsi al link: https://forms.gle/Hzb8BxP7KH2jm4AD6) e Michele Labriola che sabato 23 marzo si occuperà del tema "Diritto alla libertà. diritto al rispetto" (si consiglia di prenotarsi al link: https://forms.gle/RP4xDC5FqUfqGM6X7).L'Ingresso per il ciclo di appuntamenti è libero. La prenotazione è consigliata a causa dei posti limitati. Per il primo appuntamento del 24 febbraio con Liliana Bellavia, si consiglia di prenotarsi al link: https://forms.gle/tykJfDTcRVuLbJuU9.