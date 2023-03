Da "Mare Fuori" al mare di Trani: Valentina Romani è tra i protagonisti di "Gerri"

"Naditza" è a Trani, ma chissà quale sarà il suo ruolo nella serie TV della quale ieri sono cominciate le riprese nella nostra città. Valentina Romani, giovane promessa del cinema e della televisione italiana ieri ha postato in una storia su Instagram una fotografia del porto al crepuscolo con una bancarella di pesce in primo piano. Un momento del set o una passeggiata dopo i primi Ciak?Fatto sta che soprattutto tra gli adolescenti la voce di questa presenza ha cominciato a spargersi e c'è da scommettere che cominceranno gli appostamenti per sperare di incontrarla. Valentina infatti, oltre a essere una talentuosa, bellissima giovane attrice, è particolarmente amata per il ruolo che ricopre nella serie e sta spopolando tra i giovani e non solo, Naditza, una ragazza Rom.