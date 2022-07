Da MasterChef a Trani: lo chef Christian Passeri domani al festival “Il Giullare”

Una programmazione di teatro, musica dal vivo, presentazione di libri e comicità allo scopo di affascinare ad un nuovo modo di vivere la normalità e la diversità attraverso l'arte. Prosegue il calendario degli eventi de, il Festival nazionale in programma. Giunto alla 14esima edizione, il Festival è un'opportunità preziosa di espressione artistica, un teatro contro ogni barriera in cui sul palco, nell'incantevole gioco delle parti, si annullano le differenze per esaltare le maschere degli attori., alle ore 21, alla "La Locanda del Giullare" è in programma una serata spettacolo con Christian Passeri, il finalista della 11esima edizione di MasterChef Italia affetto dalla sindrome di Asperger che sogna di diventare uno chef professionista. Sul palco anche il tastierista e cantante Antonio Di Stolfo insieme a Federica Paradiso, giovanissima cantante tranese non vedente dalla nascita. Durante la serata, condotta da Francesco Donato, sarà possibile degustare pietanze preparate da Christian Passeri e dalla brigata de "La Locanda del Giullare" prenotandosi sul sito www.ilgiullare.it , alle ore 21, al Centro Jobel si terrà un concerto di musica live a cura della "Vagabend", band composta da dieci musicisti con e senza disabilità che accompagnerà gli astanti in un viaggio musicale con le canzoni italiane dagli anni Sessanta ad oggi. A condurre la serata Marco Colonna e gli attori della compagnia teatrale "Il Giullare".Il Giullare si fa sempre più grande e, per l'edizione del ritorno post-pandemico, toccherà diverse location della città, dal fortino Sant'Antuono della villa comunale al Castello Svevo, dal Centro Jobel a piazza Duomo, accogliendo sul palco artisti al fine di coinvolgere e avvicinare al mondo della diversità.