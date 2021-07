Da oggi è riattivata la Ztl in zona portuale

Dopo le diverse sospensioni e variazioni della ZTL in area portuale per gestire la situazione di epidemia da coronavirus è in vigore da stasera l'ordinanza per la quale in zona portuale è vietato l'accesso ai non autorizzati dalle 20 di ogni sera fino alle 2 del mattino.Le strade che compongono l'area portuale sono via Zanardelli, via Bellini via Rossini, via Santa Maria, Piazza teatro via Mercadante, via San Giorgio via Fabiano. E ancora via statuti marittimi al limite di piazza Tiepolo a via banchina al porto è via banchina al porto da via statuti marittimi a piazza Sedile San Marco.