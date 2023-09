Da Palazzo Pugliese al Monastero di Colonna: Trani al centro della moda Off-White con Nugnes

Social Video 2 minuti Trani epicentro della moda con l'evento speciale Nugnes-Off-White

21 foto Da Palazzo Pugliese al Monastero di Colonna: Trani al centro della moda Off-White

Un sodalizio creativo nel segno della moda e della valorizzazione del territorio. Il famoso brandha scelto la città di Trani come cornice per presentare la sua capsule esclusiva ispirata a, punto di riferimento per gusto ed eleganza del fashion e del luxury retail del territorio.Nella giornata di ieri nella storica boutique Nugnes in corso Vittorio Emanuele è stata presentata questa speciale liaison nei raffinati spazi di: media, influencer, appassionati del settore hanno potuto guardare da vicino i capi e conoscere i dettagli di questa nuova iniziativa che vede ancora una volta la Puglia, e in particolare Trani, al centro del mondo della moda.Grazie al patrocinio della Città di Trani, il, recentemente restituito al suo splendore dopo un lungo restauro, ospita nelle giornate di oggi e domani (sabato 16 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 18,00, e domenica 17 settembre dalle 16,30 alle 21,00) unadei capi di sfilata Off-White™ e personalizzato con esclusivi allestimenti del brand.Un lancio davvero suggestivo per ladisegnata in esclusiva da Off-White™ per Nugnes, composta da capi di abbigliamento e accessori caratterizzati dal, tipico della pietra di Trani e colore prediletto di Nugnes. Una nota speciale legata alla collezione riguarda launa delle icone e best seller di Off-White™: per l'occasione ne sono state personalizzate dieci dall'artista pugliese Angelo Milano di StudioCromie che, attraverso una tecnica di serigrafia stampata a mano con mezzi autocostruiti, ha trasformato gli accessori in vere e proprie opere d'arte.