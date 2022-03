Da sabato 26 ritorna la Ztl sul Porto di Trani

Contestualmente verrà disattivata quella in via Mario Pagano

Si rende noto che verrà riattivata la Ztl in area portuale da sabato 26 marzo per tutti i giorni festivi e prefestivi con i seguenti orari:Contestualmente la ZTL di via Mario Pagano verrà disattivata fino a nuove disposizioni.