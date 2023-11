Da Trani al Gambero Rosso Channel: Dino Perrone debutta stasera in Tv

"Una bellissima esperienza!": e chissà che non sia la prima di una lunga serie per Dino Perrone, vista la sua dimestichezza e capacità comunicativa che negli ultimi anni lo ha reso protagonista di irresistibili video ricette per Giallo Zafferano o per i suoi canali social dove conta milioni di visualizzazioni. Lo chef tranese sarà in onda quest'oggi e per sei mercoledì, a partire dalle ore 21, con il programma "Il vino nel piatto… a Milano!" su Gambero Rosso Channel.Al suo esordio assoluto sul piccolo schermo, lo chef per sei puntate sarà accompagnato da Maria Cavallo - altra pugliese d'eccezione e imprenditrice della Cantina San Marzano - in un viaggio enogastronomico per le vie di Milano.Tappe del tour alcune tra le più rinomate trattorie ed esclusivi ristoranti del capoluogo lombardo che racconteranno le peculiarità della città a partire dal mangiar bene. Milano ha tante anime, anche in cucina!In ogni puntata - diretta dal regista Nicola Telesca - lo chef raccoglierà la sfida di Maria: abbinare sei vini a sei piatti del panorama gastronomico milanese. Non solo! La stessa etichetta verrà successivamente abbinata anche nelle ricette che lo stesso chef preparerà nella sua cucina, strizzando un occhio alla sua amata Puglia e a Trani, in particolare, città che proprio a Milano dava il nome ai negozi dove si vendeva il vino grazie ai produttori locali che lo portarono in Lombardia e in Svizzera.Chissà, userà anche in TV la celebre espressione "e mò finalment s meng!", che usa alla fine della spiegazione delle ricette e prima dell'assaggio delle sue prelibatezze, con espressioni che davvero fanno venire l'acquolina in bocca? Racconterà qualche segreto della cucina pugliese?Niente spoiler: lo sapremo vedendo il programma, a partire da questa sera. Un programma che ha per protagonista un altro giovane ambasciatore della nostra Città grazie a talento, passione, tenacia.