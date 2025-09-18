Dal 23 settembre referti on line solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico

Il Portale dei Referti di Laboratorio, a cui si accedeva dalla sezione Referto online del Portale della salute, non sarà più in funzione dal 23 settembre. I risultati degli esami di laboratorio sanno disponibili solo sul Fascicolo Sanitario Elettronico.Il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) consente al cittadino e ai sanitari abilitati all'accesso di avere a disposizione referti clinici e farmacologici, dati anamnestici, diagnosi e prescrizioni. Per facilitare l'accesso al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico e a tutti i servizi on line di Puglia Salute sono attivi i punti di Facilitazione Digitale presenti presso tutti i CUP dell'Asl Bt.Il facilitatore digitale supporta lo sviluppo di competenze digitali di base nella cittadinanza, contribuendo all'inclusione digitale della popolazione che non accede ancora a internet e ai suoi servizi ed individuando le esigenze dei singoli cittadini.