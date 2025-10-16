In corso nella tarda serata l'accertamento sanitario obbligatorio sull'uomo che vive da settimane in corso Imbriani a Trani

È in corso a partire dalle 21,45 circa a Trani un'operazione congiunta di Polizia, Carabinieri e operatori del 118 per effettuare un accertamento sanitario sull' uomo che da diverse settimane rifiuta ogni tipo di aiuto e trascorre la notte davanti a una delle vetrine di un supermercato in corso Imbriani, accanto a una grata da cui proviene aria calda, presumibilmente per ripararsi dal freddo. La pioggia che cade incessante da ore e la drammatica permanenza dell'uomo sulla soglia della vetrata dell'esercizio commerciale, segnalata da alcuni cittadini, ha indotto le forze dell'ordine e i sanitari a intervenire .La vicenda aveva già destato ampia attenzione pubblica dopo la pubblicazione di un articolo che ne aveva messo in luce la condizione di abbandono: la diffusione della notizia infatti aveva suscitato numerose reazioni da parte dei cittadini, che avevano tenuto a sottolineare come la comunità tranese non fosse rimasta indifferente. In molti — privati cittadini e associazioni — avevano infatti tentato di offrire all'uomo assistenza e sostegno, purtroppo senza successo, poiché egli avrebbe rifiutato qualunque tipo di aiuto.A fronte di questa situazione, era intervenuto il Sindaco di Trani, dichiarando che sarebbe stato predisposto un intervento in protezione della persona, con l'avvio delle procedure per un possibile trattamento sanitario obbligatorio (TSO).L'accertamento sanitario obbligatorio in corso questa sera rappresenta proprio il passo preliminare per valutare le condizioni dell'uomo e, se necessario, procedere al trasferimento presso l'ospedale di Barletta, dove potrà essere sottoposto al TSO.La redazione continuerà a seguire l'evolversi della vicenda e a fornire aggiornamenti.