Dalla serie Doc a Trani, domani Giovanni Scifoni in "Frà" per Il Giullare

Il Festival nazionale il Giullare si prepara a vivere un altro appuntamento molto importante del ricco cartellone di eventi dell'edizione 2025 con lo spettacolo Frà scritto, diretto e interpretato da Giovanni Scifoni, attore amatissimo del cast di "Doc, nelle tue mani" in scena martedì 22 luglio sul palco del Centro Jobel (via G. Di Vittorio, 60) alle ore 21.La vita di San Francesco in una rappresentazione lontana dalla retorica con cui lo conosciamo di santo che parla agli uccellini raccontato invece in un ritratto di grande impatto emotivo e artistico. La "superstar del Medioevo", il santo definito giullare di Dio svelato come un artista irresistibile, le cui prediche somigliavano a performance di teatro contemporaneo, folli e visionarie. Scifoni ne parla come di un attore di grande talento e creatività, capace di parlare a chiunque del mistero di Dio in ogni forma, Francesco sapeva incantare le folle sterminate di pubblico facendole ridere e piangere, cantare e ballare, giocava con la natura e improvvisava il francese, utilizzava tanto il proprio corpo quanto la propria malattia e addirittura il dolore fisico, fino al logoramento che lo condusse alla morte. Un viaggio teatrale tra storia, ironia e spiritualità, alla scoperta dell'uomo dietro il mito in un monologo orchestrato con laudi medievali e gli strumenti antichi suonati da Luciano di Giandomenico, Maurizio Picchiò e Stefano Carloncelli.Un evento speciale che non è solo teatro, ma festa: sarà l'occasione per celebrare 30 anni di attività dell'associazione Promozione Sociale e Solidarietà e 20 anni della sua evoluzione in cooperativa. "Sono 30 anni importantissimi, abbiamo lavorato tanto e in questi decenni siamo diventati un grande punto di riferimento non solo per la città di Trani ma anche nelle città limitrofe" afferma Cinzia Angarano, presidente della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, "un doppio traguardo importante, simbolo di un impegno costante al servizio delle famiglie e della comunità attraverso servizi portatori di cultura, inclusione e cura, che festeggeremo a dovere".