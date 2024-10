Daniele Quartapelle, a Trani concerto del Renato Zero di "Tali e Quali"

Come direbbe qualcuno: E' "Tale e quale" a Renato Zero!, vincitore dello show di Carlo Conti, nell'edizione 2022 del seguitissimo programma Rai 1 "Tali e Quali", raccogliendo elogi e complimenti da parte di tutto il pubblico e parterre di giudici, tra cui Giorgio Panariello, grande conoscitore ed imitatore di Renato Zero e di cui è l'imitatore più famoso, per la prima volta a Trani in un concerto di due ore con la sua band stellare approda al Polo Museale di Trani, con il suo spettacolo:Appassionato di canto sin dalla giovane età, all'epoca degli studi fonda il gruppo rock "The Plants". Per cinque anni studia canto, ma una volta adulto, dopo aver lasciato il lavoro all'età di 30 anni, la svolta: un amico lo invita ad esibire le sue qualità canore in un locale romano che gli cambia la vita.E' il "Ciao Nì", locale il cui nome si rifà ad un saluto in uso nella Capitale, dove "Nì" sta per bambino, e che diventa anche il titolo di un film del 1979, diretto da Paolo Poeti su Renato zero, a cui il pub, live music club, è dedicato. Ed è proprio qui che Daniele, davanti ad un pubblico di "sorcini", si esibisce quotidianamente e comincia a farsi conoscere, fino al punto di proseguire la sua carriera di sosia del cantautore romano tra concerti e un album: "Daniele Si Nasce".acquistabile presso la biglietteria del Polo Museale di Trani o online su www.diyticket.it. Per info tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it su prenotazione, presso la Caffetteria del Museo.