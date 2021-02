DantiAmo tutto l'anno, il concorso del liceo Vecchi per celebrare il sommo poeta

Per celebrare il 700°anniversario della morte di Dante Alighieri, ildi Trani (BT) promuove, in concomitanza con la staffetta di lettura, che impegnerà tutte le classi del Liceo nella lettura di 33 canti della Divina Commedia per trentatré settimane, il Concorso: DantiAMO tutto l'anno sul temaIl Concorso ha l'obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura delle opere dantesche, in particolare della Commedia e di far apprezzare l'immortalità della poesia dantesca e i suoi particolari legami con la Scienza e l'Astronomia. Il Concorso propone la realizzazione di un elaborato/prodotto inedito che prenda spunto dalla Commedia dantesca o da un canto in particolare e sviluppi il tema: "Dante - Astro splendente da 700 anni".L'iniziativa culminerà in una giornata dedicata alla figura di Dante Alighieri, sabatoche vedrà protagonisti in un luogo istituzionale, gli alunni delle Scuole Secondarie di primo e di secondo grado, gli studenti universitari e i neo laureati, residenti in Puglia, che risulteranno classificati in esito al concorso.Comune di Trani, Regione Puglia, Università degli Studi di Bari, Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Società Dante Alighieri, Associazione Culturale La Maria del Porto, Dialoghi di Trani, Rotary Club Distretto 2120, Rotary Club Trani, RR.CC. Andria Castelli Svevi, Barletta, Canosa di Puglia e Valle dell'Ofanto.