Davide Toffolo celebra Remo Remotti, con Caparezza e Ceralacca

Tutto esaurito ieri sera in biblioteca "Bovio" per l'appuntamento con Davide Toffolo, il frontman dei Tre Allegri Ragazzi Morti con la sua performance dedicata a 'L'ultimo vecchio sulla terra', con cui celebra il poeta e attore Remo Remotti illustrando i suoi testi e le sue filastrocche.Arte, musica, condivisione: l'evento culturale, sostenuto dalla Città di Trani (era presente il consigliere comunale Luca Morollo), è stato organizzato dalle associazioni tranesi (H)astarci e Indie club e rientra all' interno del progetto Heart, per la sostenibilità delle arti e degli artisti sia locali che nazionali, un laboratorio attraverso il quale il "grande pubblico" conosce nuove proposte artistiche e forme d'arte differenti. Ieri sera c'era anche il cantautore Caparezza fra il pubblico, giovani e meno giovani non solo tranesi che hanno potuto ammirare la biblioteca comunale nella sua nuova veste: nei corridoi sono stati colorati dalle interessanti opere degli artisti locali come Alessia Genchi, Grazia Palumbo, U_Uz3r, Peppe Losapio, Michele Santoruvo, Giuseppe Stringaro, Laura Santomauro, Jonathan Pappolla e Viky de Francesco, creando un vero e proprio percorso verso la sala del live intrecciando le diverse anime in un unico spettacolo dal vivo.Poi la performance del cantante, chitarrista, fumettista e leggenda vivente della musica alternativa, indie e punk italiana, Davide Toffolo, che ha realizzato un incredibile libro a fumetti sulle parole di Remo Remotti, attingendo da questo repertorio di poesie e racconti proponendoli dal vivo per ridere e pensare circa la nostra condizione di esseri umani in uno spettacolo fatto di fumetti, parole e musica, all'insegna della libertà e dell'ironia, dove le canzoni si alternano agli irresistibili pezzi comici dell'artista romano."A Trani in biblioteca con Hastarci Trani per Heart festival – ha postato Toffolo sui social - è stato bellissimo e strapieno: c'è la stessa energia dì quando ci ho suonato nel '97 con i Tre Allegri ragazzi Morti e le persone vanno pazze per la musica e per i fumetti. Che c'erano fra il pubblico Cape ricce, prescelti, musicisti generosi, artisti e disegnatori. E c'era Nico Ceralacca che ha scritto e recitato la sua Me ne vado da Trani".