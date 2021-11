Davide Toffolo in biblioteca: l'evento fa parte del progetto Heart

Sabato 13 novembre alle ore 21 presso la Biblioteca Comunale Giovanni Bovio si terrà lo spettacolo "L'ultimo vecchio sulla terra (dal vivo)!" interpretato da Davide Toffolo, leader del gruppo " I tre allegri ragazzi morti" e innovatore nel campo del fumetto e tra i maggiori autori italiani di graphic novel.L' evento culturale, sostenuto dalla Città di Trani, è stato organizzato dalle due associazioni tranesi (H)astarci e Indie club e rientra all' interno del progetto Heart, nato nel 2018 con l'obiettivo di sostenere gli artisti e le molteplici forme di arte.Attraverso questo spettacolo unico, Davide Toffolo ha la possibilità di trasmettere la sua passione per i fumetti e di sperimentarsi come intrattenitore prestando la sua voce alle parole ironiche e pungenti di Remo Remotti, creando una vivace alternanza di pezzi comici dell'artista romano e di canzoni del talentuoso cantante.Prevendite: presso la libreria "Luna di Sabbia" in via M. Pagano, 193 – Trani o contattare: 3406677504 , 3423964110 , 3484447599Info: (H)atarci, IndieClub. L'ingresso sarà contingentato secondo le normative anti- covid 19.