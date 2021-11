Halloween, il giorno dopo: Trani segnata da incidenti e innumerevoli atti vandalici

Gli incidenti della notte appena trascorso stanno sollevando innumerevoli reazioni tra i cittadini e tra i consiglieri comunali della città.A pubblicare sulla propria pagina Facebook lo scempio causato dal grave incidente all'altezza della stazione di servizio Agip su via Malcangi ma anche del vandalismo sull'albero di Natale appena allestito in piazza Nassirya è Pasquale De Toma che sottolinea quanto il problema dell'alta velocità ma anche quello della sicurezza siano stati sollevati più volte da lui durante i consigli comunali. Riportiamo integralmente il suo commento."Io mi chiedo se dobbiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile perché su via Malcangi, ma anche su altre strade di Trani, siano posti finalmente dei dissuasori di velocità.Quanti incidenti, di giorno e di notte, quando il rombo di moto e auto buttate a folle velocità è ormai diventata amara abitudine per i tanti residenti che vi si affacciano. Ho sollecitato più volte in Consiglio Comunale la necessità di prendere provvedimenti per contenere la velocità su questa arteria della città. I dossi artificiali o i dissuasori ottici sarebbero funzionali a una sicurezza che i cittadini richiedono da tempo in molte aree della città.Questo che appare nel video è quel che è accaduto nella notte brava appena trascorsa, in una stazione di servizio su via Malcangi. Una notte, fra l'altro, da incubo: e non per gli "scherzetti di Halloween", che per me resta la sera di Ognissanti, ma per tanti atti vandalici che hanno funestato la città: la targa sotto la statua di Giovanni Bovio, l'albero di Natale di piazza Nassirya, negozi scassinati o gravemente danneggiati. La sicurezza a Trani, tema anche questo più volte sollevato in Consiglio, su molti fronti sta diventando una vera emergenza."