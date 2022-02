Debora Ciliento nel "Consiglio generale dei pugliesi nel mondo"

Un importante riconoscimento per Debora Ciliento, consigliere regionale tranese: nel corso della seduta di ieri del consiglio regionale l'esponente del Pd è stata eletta componente de Consiglio Generale dei "Pugliesi nel mondo", insieme ad Alessandro Leoci (CON Emiliano) ed il consigliere della Lega Joseph Splendido.I tre consiglieri sono stati scelti dall'assise regionale in qualità di autorità di garanzia nella tutela dei diritti dei cittadini pugliesi stabilitisi all'estero, ai sensi dell'art. 50 dello Statuto della Regione Puglia. Il Consiglio Generale dei Pugliesi nel Mondo (CGPM) è l'organismo di rappresentanza e garanzia statutaria delle comunità pugliesi emigrate presso l'Amministrazione regionale pugliese, un organismo di partecipazione e garanzia della Regione Puglia, che riconosce nei pugliesi che vivono all'estero una componente essenziale della società regionale e una risorsa da attivare al fine di rafforzare i legami con i paesi ospitanti.Al CGPM, è assegnato un ruolo propositivo e di supporto per la redazione dei programmi e degli interventi regionali nonché di consulenza in ordine alle questioni relative alla condizione dei Pugliesi residenti fuori del territorio regionale.