Dentro il parcheggio di piazza XX Settembre, tra impianti distrutti ed infiltrazioni d'acqua

10 foto Parcheggio di piazza XX Settembre

«Oggi, grazie ad una mia richiesta formale, sono entrato nel parcheggio sotterraneo di piazza XX Settembre. Impianti distrutti o inesistenti, infiltrazioni di acqua che provengono dalla piazza sovrastante praticamente ovunque». Come un novello Dante Alighieri, il capogruppo consiliare del M5S di Trani, Vito Branà questa mattina è sceso negli inferi del garage sotterraneo.«A un certo punto mentre mi inoltravo nel buio - prosegue - ho pensato a quanto fosse grande e a quante macchine potevano entrarci, e allo stesso tempo a quanta fosse bassa la volta. Una sensazione di frustrazione e di impotenza - continua - nel pensare ai danni che può fare la cattiva gestione dei soldi pubblici. E pensare che questa Piazza è stata inaugurata ben due volte, prima da Avantario e poi da Tarantini. Ritengo che l'importo che hanno stanziato nel project financing sia basso rispetto a quello che ci vuole veramente.Ma oggi ho detto al tecnico che ci ha accompagnati, che è giunto il momento di fare una volta per tutte luce sulla faccenda e di capire quanto costa veramente rendere operativa un'opera che allo stato attuale è uno scempio causato dalla cattiva politica ai danni di tutti i cittadini tranesi. Vi devo confessare - conclude infine - che per entrare li dentro ci voleva un certo coraggio, ma l'ho fatto per una questione di principio e affinché tutti i cittadini sapessero e soprattutto vedessero».