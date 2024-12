Deturpato il giardino in ricordo di Elisa Caressa, rubati presepe e personaggi

Accogliamo lo sfogo di Loredana, la mamma di Elisa Caressa, la giovane di Trani scomparsa a seguito di un terribile incidente stradale il 17 luglio 2022. Il giardino creato in suo ricordo sul lungomare di Trani è stato di nuovo oggetto di atti vandalici. «Oggi, a distanza di un anno circa, mi ritrovo a dover constatare nuovamente di quanto la gente sia senza cuore e zero senso civico ma soprattutto mancanza assoluta di rispetto! Il giardino di Elisa, nonché mia figlia, è di nuovo scenario di atti vandalici per non dire animali! Sono stati di nuovo rubati i personaggi e il presepe di Natale che i miei figli come da tradizione portano alla sorellina. Non abbiamo più parole ma solo parolacce per voi che avete la capacità di rovinare un posto per noi molto molto importante e non avete un briciolo di cuore per quell'anima innocente di mia figlia! Fate schifo e come tali meritate le stesse cose che fate agli altri!».«Vorrei - conclude infine mamma Loredana - che questa volta le istituzioni o per lo meno il sindaco ci aiuti a tenere sorvegliato il giardino di Elisa, solo questo chiediamo. Grazie mille per l'attenzione. Siamo dei genitori che facciamo di tutto per tenere vivo il ricordo di nostra figlia».