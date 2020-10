Devendra Banhart in concerto a Trani la prossima estate

torna in Italia. Il cantautore più creativo del panorama hippie-folk statunitense farà ritorno nel nostro paese a luglio 2021 con tre imperdibili appuntamenti prodotti da. Alla data riprogrammata di Fiesole prevista al Teatro Romano per martedì 13 luglio 2021, si aggiungono anche quella di Roma, all'interno della Rassegna Rock in Roma, (14 luglio 2021, Teatro di Ostia Antica) e Trani (16 luglio, Piazza Duomo).Devendra Banhart, classe 1981, è un poliedrico artista nato negli Stati Uniti ma cresciuto in Venezuela. L'incontro con queste due culture stimola e influenza la passione per la musica e per l'arte, che coltiva fin dall'infanzia. Durante gli studi al San Francisco Art Institute, il giovanesi dedica alla pittura e al disegno e, nel frattempo, muove i primi passi verso la musica, incominciando a sperimentare canzoni con l'ausilio di vecchi registratori e a comporre brani eterogenei, inizialmente non destinati a un pubblico preciso. Il cambiamento avviene quando Michael Gira, fondatore e cantante della rock band Swans, ascolta nel 2002 il timbro vocale unico del cantautore e ne rimane elettrizzato. Inizia così una collaborazione che porta alla produzione di(2002), una raccolta unica di 22 registrazioni folk psichedeliche, composte da testi surreali e accompagnate dalla chitarra e dalla rara voce dell'artista, definita da Pitchfork come "un mix tra il beat di Tim Buckley, il timbro di Marc Bolan e il vibrato di Tiny Tim". Nel 2003pubblica l'EP, che contiene alcuni suoi brani inediti folk e acustic rock. Il progetto discografico precede il primo full-length album composto da, i cui brani, principalmente psychedelic e indie folk, sono caratterizzati da arpeggi, filastrocche e dalla scrittura particolare dell'artista, e, uscito nell'aprile dello stesso anno. Il progetto discografico attira fin da subito le attenzioni della critica internazionale registrando 88/100 su Metacritic.Nel settembre del 2005 pubblica con l'XL Recording l'ambizioso album, che contiene 22 brani dotati di una grande attenzione negli arrangiamenti, che includono cori, batterie, chitarre elettriche, e che spiana la strada all'album successivo(2007). Nel 2009 esceil settimo progetto discografico firmato dalla major Warner e anticipato dal brano. Nel 2013 è la volta di, album di ritorno alle origini composto dalle mille sfaccettature folk, indie e latine che caratterizzano la sua musica. Le stesse sonorità sono ritrovate anche nel successivo disco(2016), che contiene tredici tracce ricche di arrangiamenti inusuali e orientali.torna sulla scena musicale nel 2018 realizzando la cover didella band indie rock Joan of Arc's e pubblicando, nel febbraio del 2019, la sua prima raccolta di poesie chiamata "Weeping Gang Bliss Void Yab-Yum".Il 13 settembre 2019 il cantautore pubblica il nuovo albumper Nonesuch/Warner Music, un disco che racconta le diverse sfumature della maternità e che parla d'amore con brani dai toni semplici, intimi e in lingue diverse. Il progetto discografico è anticipato dai brani, un omaggio al musicista e produttore giapponese Haruomi Hosono, da, una ode al Venezuela, e dallo struggenteIl talento dinon si limita alla musica. I suoi disegni particolari ed enigmatici, infatti, sono esposti nelle gallerie di tutto il mondo. L'artista, inoltre, vanta una collaborazione con Yoko Ono per il progetto "Water Piece" e la pubblicazione della raccolta d'arte "I Left My Noodle on Ramen Street"