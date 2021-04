Dialoghi di Trani: Gian Mario Villalta chiude la rassegna “Letture sostenibili”

Terzo e ultimo appuntamento della rassegna "Letture Sostenibili. Come gli alberi raccontano le storie", progetto curato dall'Ass. Culturale di Promozione Sociale "La Maria del porto" e dall'Assessorato alle Culture della Città di Trani con l'obiettivo di leggere, discutere, ripensare i legami tra ambiente, storia e memoria.A concludere il ciclo di incontri incentrato sul tema del rapporto tra uomo e natura, venerdì 23 aprile (ore 18.30) è il libro "L'olmo grande" di Gian Mario Villalta, che dialogherà in collegamento con Enrica Simonetti, scrittrice e giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Il libro racconta la violenza della tecnologia che annienta un paesaggio nel cuore della campagna friulana, e la persuasione delle nuove prospettive di vita che si impongono con il loro formidabile potere di attrazione. L'albero è l'ultimo superstite di un mondo contadino che non esiste più, in fiamme dopo la trasformazione profonda della campagna, dopo l'avvento dell'industria che ha cambiato per sempre il paesaggio.L'incontro è organizzato in collaborazione con la Libreria La Biblioteca di Babele di Trani, e trasmesso contestualmente sui canali social Facebook dei Dialoghi di Trani, della Libreria e di Aboca Edizioni.Gian Mario Villalta, professore di liceo, saggista e narratore, segue da molti anni il panorama poetico italiano (particolare attenzione ha dedicato all'opera di Andrea Zanzotto collaborando al Meridiano Mondadori e curando l'Oscar degli scritti letterari) e scrive poesia (Premio Viareggio 2011 con Vanità della mente, Mondadori editore). È direttore artistico di pordenonelegge. festa del libro con gli autori.La rassegna "Letture Sostenibili" nasce dall''incontro tra i Dialoghi di Trani e Aboca Edizioni, per riflettere sul rapporto tra uomo e natura attraverso alcuni libri della Collana "Il bosco degli scrittori" (Aboca). Gli incontri sono organizzati in collaborazione con le librerie tranesi La Biblioteca Di Babele, Luna di sabbia e Mondadori Bookstore.La rassegna "Letture Sostenibili" si inscrive nell'ambito delle iniziative verso la XX edizione dei Dialoghi di Trani, in programma dal 16 al 19 settembre, un invito a confrontarsi e riflettere sulla attualità degli obiettivi individuati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, alla luce della pandemia in corso.